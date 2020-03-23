EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
TRT EBA TV uzaktan eğitim ders programları neler? Corona virüsü nedeniyle tatil edilen okullarda uzaktan eğitim dönemi 23 Mart'ta başladı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı kanal üzerinden yapılan yayınlan TRT üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul ve TRT EBA TV lise olarak ekranlara gelecek uzaktan eğitim ders programları belli oldu. Peki, TRT EBA TV frekans bilgileri neler? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 23.03.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 09:30