EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapıyor. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlandı. Dersler 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. Peki, TRT EBA TV frekans bilgileri neler? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...