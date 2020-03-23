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EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV uzaktan eğitim ders programları neler? Corona virüsü nedeniyle tatil edilen okullarda uzaktan eğitim dönemi 23 Mart'ta başladı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı kanal üzerinden yapılan yayınlan TRT üzerinden gerçekleştiriliyor. TRT EBA TV ilkokul, TRT EBA TV ortaokul ve TRT EBA TV lise olarak ekranlara gelecek uzaktan eğitim ders programları belli oldu. Peki, TRT EBA TV frekans bilgileri neler? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 09:30
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EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV uzaktan eğitim canlı yayın nasıl izlenir? EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapıyor. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlandı. Dersler 20'şer dakika olarak yayımlanacak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. Peki, TRT EBA TV frekans bilgileri neler? TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

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EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Türksat Uydu

HD: Alış Frekansı: 12084 MHZ Polarizasyon Yatay (H) Sembol Oranı: 13.750 FEC 2/3

SD: Alış Frekansı 11.916 MHZ Polarizasyon Dikey (V) Sembol Oranı: 30.000 FEX 3/4

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EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

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EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV İLKOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI

Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı şöyle…

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EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri

TRT EBA TV ORTAOKUL YAYIN AKIŞI – DERS PROGRAMI

Eğitim öğretimini ortaokulda sürdüren öğrenciler için 23-27 Mart uzaktan eğitim ders programı şöyle…