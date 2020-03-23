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Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

Uzaktan eğitim dersleri hangi kanallarda yayınlanacak? Corona virüsü nedeniyle okullar 16 Mart itibarıyla tatile girdi. MEB'in takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart itibarıyla televizyonda ve EBA üzerinden uzaktan eğitim görecekler. Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. Peki, uzaktan eğitim dersleri hangi kanalda? Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV yayın akışı...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 10:03
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Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

Uzaktan eğitim süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 23-27 Mart tarihleri arasında yapılacak uzaktan eğitimin ders programları yayımlandı. EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Milyonlarca öğrenci ve aileleri ders programlarını araştırıyor. Peki, uzaktan eğitim dersleri hangi kanalda? Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV yayın akışı...

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Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA?

Dersler 20'şer dakika olarak yayımlanak ve aralarda 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı olacak. İlkokul ve ortaokul dersleri 13.30 - 17.30 / 17.30 - 21.30'da iki kez tekrar yayın ekrana gelecek.

Lise dersleri ise 15.00 - 21.00 arasında EBA TV Lise'de tekrar yayınları ekrana gelecek.

İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları yayın akışı...

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Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

TRT EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN AKIŞI

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Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

TRT EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN AKIŞI

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Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

TRT EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN AKIŞI