Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika yayınlanacak? İlkokul, ortaokul, lise EBA TV yayın akışı

Uzaktan eğitim dersleri hangi kanallarda yayınlanacak? Corona virüsü nedeniyle okullar 16 Mart itibarıyla tatile girdi. MEB'in takvimine göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23-27 Mart itibarıyla televizyonda ve EBA üzerinden uzaktan eğitim görecekler. Uzaktan eğitimde ilk ders bugün başladı. Peki, uzaktan eğitim dersleri hangi kanalda? Uzaktan eğitim hangi ders, hangi saatte, kaç dakika olacak? İşte ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV yayın akışı...