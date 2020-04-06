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e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

Son dakika... Ücretsiz maske dağıtımı için başvurular başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan karar göre, 20 yaş üstü 65 yaş altı vatandaşlar için her hafta bir paket maske dağıtılacak. Ücretsiz maske alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, e Devlet PTT maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? İşte EPTTAVM maske formu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:32
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e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

e Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? maske.ePttAVM.com üzerinden ücretiz maske dağıtımı için başvuru alınacağı duyurulmuştu. Gelen yoğun talep üzerine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınacağı açıklandı. Başlan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak Ücretsiz maske 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar için gerçerli olacak. Peki, e Devlet PTT maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? İŞte EPTTAVM maske formu...

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e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

ÜCRETİS MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

maske.epttavm.com sitesinden yapılan açıklamada, "Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvuru ekranı açıldığında ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

HER HAFTA BİR PAKET

Başvuru yapan vatandaşların her hafta bir paket maske alma hakkı bulunacak. Bir pakette 5 adet maske bulunuyor.

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e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

MASKELER NASIL ALINACAK?

Başvurular tamamlandıktan sonra ücretsiz maskeler, PTT Kargo ile evlere teslim edilecek.

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e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

Aile üyeleri için maske almak isteyenler, aile üyelerine ait bilgileri form üzeriden doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilecekler.