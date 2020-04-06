e Devlet PTT Maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? EPTTAVM maske formu...

Son dakika... Ücretsiz maske dağıtımı için başvurular başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan karar göre, 20 yaş üstü 65 yaş altı vatandaşlar için her hafta bir paket maske dağıtılacak. Ücretsiz maske alabilmek için başvuru yapmak gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, e Devlet PTT maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske nasıl alınır? İşte EPTTAVM maske formu...

Giriş Tarihi: 06.04.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 09:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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