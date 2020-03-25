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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İnsanlar koronavirüs salgınıyla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Yeni tip corona virüsü dünya genelinde 18 binden fazla can aldı. Peki dünyada 3 milyar insanı eve kapatan koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs sıcakların gelmesiyle beraber son bulacak mı? Koronavirüs ne zaman son bulacak?

Giriş Tarihi: 25.03.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 09:02
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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. İnsanlar salgın ile ilgili merak edilenlere cevap arıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs sıcakların gelmesiyle beraber son bulacak mı? Koronavirüs ne zaman son bulacak? geldi.

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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

Uzmanlar son dakika açıklamasına göre koronavirüs salgınının ne zaman son erebileceğini açıkladı.

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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

Hürriyet'in haberine göre; Dünyada yüz milyonlarca insanı eve kapatan koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlara göre hem sıkı önlemlerin etkisi hem de hava sıcaklığının 25 derecelere ulaşmasıyla dünya üç ay içinde rahat nefes alır.

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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

NEMLE DE İLGİSİ VAR

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: "Hastalık Çin'de durma noktasına geldi ancak bu, alınan sıkı tedbirler sayesinde. Oysa dünyanın geri kalanında eğri yükseliyor ve henüz pik yapmadı.

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Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

Yeni tanıdığımız bir virüs ve 190 ülkede görüldü. Önceki salgınlara bakarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. İspanyol gribi hariç birçok salgın kuzey yarım kürede havalar ısınınca kendiliğinden sönmüştü. Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca - nemle de ilgisi var- virüsler genellikle zayıflamaya başlıyor.