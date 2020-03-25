Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada etkisini sürdüren koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediyor. İnsanlar koronavirüs salgınıyla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt arıyor. Yeni tip corona virüsü dünya genelinde 18 binden fazla can aldı. Peki dünyada 3 milyar insanı eve kapatan koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs sıcakların gelmesiyle beraber son bulacak mı? Koronavirüs ne zaman son bulacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2020 08:31Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 09:02