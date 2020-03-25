Corona virüs salgını ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi...

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. İnsanlar salgın ile ilgili merak edilenlere cevap arıyor. Vatandaşların en çok merak ettiği soruların başında koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Koronavirüs sıcakların gelmesiyle beraber son bulacak mı? Koronavirüs ne zaman son bulacak? geldi.