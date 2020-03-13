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Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 11:34
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Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı
Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastanelerin listesini yayınladı.

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Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı
Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

OKULLAR TATİL EDİLDİ
Dünya genelinde 4 bin 700'ün üzerinde kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Politikaları Kurulu, ilköğretim ve ortaöğretimde eğitime 1 hafta ara verdi, üniversitelerde 3 hafta tatil edildiği açıklandı. Spor müsabakaları ise nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynatılma kararı verildi.

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Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı
Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları hastalığı karşı uyarırken, yeni tip koronavirüs belirtilerinin, solunum yolları hastalıklarına benzer; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtiler gösterdiğini açıkladı.

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Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı
Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

TEDAVİSİ ÖZEL HASTANELERDE YAPILAMIYOR
Yeni tip koronavirüs'ün teşhis ve tedavisi özel hastanelerde yapılamıyor ve pandemi ilan edilen koronavirüs özel sağlık sigortası kapsamına girmiyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa nereye başvuracaklar?

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Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı
Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

HANGİ HASTANELERE BAŞVURULABİLİR?
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, yayınladığı liste ile Türkiye genelinde koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri açıkladı.