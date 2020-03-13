Son dakika: Hangi hastanelerde corona virüs testi yapılıyor? Sağlık Bakanlığı liste yayınladı

Son dakika haberine göre Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. İşte o liste...