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Haberler Galeri Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi yolunun çizgi çekimi çalışmalarını yerinde inceledi. Giresun'da hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını" söyledi.

Giriş Tarihi: 30.08.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 14:16
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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından Giresun'da çalışmalarını sürdürüyor.

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

Yoğun bir mesai ile bölgede inceleme yapan Karaismailoğlu, çalışmaları yerinde denetlerken, şehrin yaşanabilir hale gelebilmesi için hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gereken yatırımların da planlamasını yapıyor.

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun talimatı ile selden en çok etkilenen Dereli ilçesinin Celal Müdür Caddesindeki yolda asfalt çalışmaları tamamlandı.

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

4 metre balçıkla kapalı olan ana cadde temizlenerek asfaltı serildi. Yapılan çalışmaları inceleyen Bakan Karaismailoğlu, yolda güvenli ve emniyetli ulaşım için çizilen çizgi çalışmalarını da takip etti.

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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...

Yetkililerden Bakanlığının uhdesindeki tüm çalışmalara ilişkin bilgi alan Karaismailoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.