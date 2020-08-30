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Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu çalışmaları yerinde inceledi! Dereli'de hayat normale dönüyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde asfalt çalışmaları tamamlanan Celal Müdür Caddesi yolunun çizgi çekimi çalışmalarını yerinde inceledi. Giresun'da hayatı normale döndürmek için çalışmaların süratle devam ettiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Giresun'un kısa sürede ayağa kaldırılacağını" söyledi.
Giriş Tarihi: 30.08.2020 14:15Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 14:16