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FETÖ’nün ‘kırmızı’ alarmla aranan kaçakları! Kelle başına 10 milyon
Fetullahçı Terör Örgütü'nün yöneticisi ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde etkin rol oynayan 41 isim İçişleri Bakanlığı'nca Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın sitesinde yayınlandı. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün 2 numarası Mustafa Özcan'ın aralarında bulunduğu militanların listesi kabarık… Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...
Giriş Tarihi: 19.06.2020 11:04Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 11:22