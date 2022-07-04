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Haberler Galeri e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

LGS tercihleri nasıl yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için lise tercihleri, bugünden itibaren e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Peki, e-Okul ile 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 15:03
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e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

e-Okul LGS tercih ekranı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Lise tercihlerini yapacak olan öğrenciler ile velileri, heyecan içinde tercih sürecini araştırıyor. Öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercihte bulunabilecek. Sınava girmeyenler ise iki grupta tercih yapabilecek. Peki, e-Okul ile 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.