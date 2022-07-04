e-Okul LGS tercih ekranı: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama!

LGS tercihleri nasıl yapılır? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için lise tercihleri, bugünden itibaren e-Okul sistemi üzerinden yapılabiliyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak. Peki, e-Okul ile 2022 LGS tercih nasıl yapılır? LGS lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...