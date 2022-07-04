04 Temmuz 2022, Pazartesi
e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...
LGS tercih nasıl yapılır? MEB takvimine göre bugün başlayacak LGS tercihleri için tercih robotu araştırmaları hız kazandı. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için bugünden itibaren tercih başvurusunda bulunabilecekler. Lise tavan-taban puanlar, kontenjan ve yüzdelik dilimler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul LGS tercih robotu ile 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri nasıl? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 09:06
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