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Haberler Galeri e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

LGS tercih nasıl yapılır? MEB takvimine göre bugün başlayacak LGS tercihleri için tercih robotu araştırmaları hız kazandı. 8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için bugünden itibaren tercih başvurusunda bulunabilecekler. Lise tavan-taban puanlar, kontenjan ve yüzdelik dilimler hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Okul LGS tercih robotu ile 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri nasıl? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 09:06
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e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

e-Okul LGS tercih robotu ile LGS tercih nasıl yapılır? LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı. MEB takvimine göre 4 Temmuz'dan itibaren başlayacak LGS tercihleri ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar ile yüzdelik dilimleri bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

LGS tercihleri 4-20 Temmuz tarihlerinde alınacak. Adaylar tercihlerini https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya
herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Yerleştirme yapılacak okullar http:// www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir.

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e-Okul LGS tercih robotu: 2022 LGS tercih nasıl yapılır? MEB LGS lise tavan-taban puanlar, kontenjanlar, yüzdelim dilimleri...

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 01 Ağustos 2022 ve 08 Ağustos 2022 tarihlerinde ilan edilecek.