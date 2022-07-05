Devlet memur aylıkları yeniden düzenlendi! İşte ek gösterge detayları! Meslek meslek oranlar belli oldu

Resmi Gazete yayımlanan ek gösterge düzenlemesi çerçevesinde, devlet memur aylıkları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda; Ek Gösterge cetvellerinde yapılan değişikliklere bağlı olarak, Emekli Sandığı Kanunu'nda yer alan ve kaldırılan ek gösterge gruplarının yeniden belirlenmesi ile bentte yer alan oranları artırma, ek gösterge gruplarını değiştirme veya gruplardaki ek göstergeler yeniden belirlendi. Peki ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte meslek gruplarına ait oranlar...