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Haberler Galeri 15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

15 Temmuz yarın PTT açık mı? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün resmi tatil ilan edilmesinin ardından yarın devlet dairelerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. PTT ve PTT kargoyu yarın kullanmak isteyenler internet üzerinden çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 18:25 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 18:34
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15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak ülkemizin birçok noktasında düzenlenen etkinlikler ile kutlanacak. Bazı kurumlar ise resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat...

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15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

YARIN PTT AÇIK MI, 15 TEMMUZ ÇARŞAMBA ÇALIŞIYOR MU?

PTT de 15 Temmuz 2020 Çarşamba gününün resmi tatil olması nedeniyle kapalı olacak kurumlar arasında yer alacak.

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15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişkenlik gösterirken, bazı merkezlerde cumartesi ve pazar günleri dışında resmi tatillerde dahi çalışabilmektedir. Bu konuda en net bilgiyi sonraki sayfada yer alan "Size en yakın PTT" linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

PTT, yaz aylarında hafta içi her gün 08.30/12.30 ve 13.30/17.00 aralığında hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.)

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15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

PTT OLMAYAN YERLERE ACENTA FIRSATI

PTT idaresi bünyesinde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; PTT Merkez ve şubeleri, PTT kuruluşu personeli tarafından hizmetlerin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel kişiler tarafından PTT merkezi ya da şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır.