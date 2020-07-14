15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat

PTT OLMAYAN YERLERE ACENTA FIRSATI

PTT idaresi bünyesinde, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; PTT Merkez ve şubeleri, PTT kuruluşu personeli tarafından hizmetlerin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel kişiler tarafından PTT merkezi ya da şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır.