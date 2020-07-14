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15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat
15 Temmuz yarın PTT açık mı? 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün resmi tatil ilan edilmesinin ardından yarın devlet dairelerinin çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. PTT ve PTT kargoyu yarın kullanmak isteyenler internet üzerinden çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, 15 Temmuz yarın PTT açık mı? Çarşamba günü PTT Kargo çalışıyor mu? İşi olanlar dikkat...
Giriş Tarihi: 14.07.2020 18:25Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 18:34