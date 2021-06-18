18 Haziran 2021, Cuma
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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...
Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yer alan HSK kararlarına göre hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu. Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi yayımlandı. Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan liste...
Giriş Tarihi: 18.06.2021 02:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 02:39
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