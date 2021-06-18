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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yer alan HSK kararlarına göre hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu. Resmi Gazete'de 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi yayımlandı. Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan liste...

Giriş Tarihi: 18.06.2021 02:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 02:39
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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32 hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi.

HSK'nin, Resmi Gazete'de yayımlanan diğer kararında da 2 yıllık yükselme sürelerini Nisan 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, Cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin listesi yer aldı.

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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...
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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...
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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...
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HSK kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi ettirilen isimler...