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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu
Mavi Vatan'daki Türk gücünü gösteren Denizkurdu Tatbikatı başladı. İki yılda bir büyük bir katılımla gerçekleşen tatbikat 6 Haziran'a kadar devam edecek. Dev tatbikatta 123 savaş gemisi, 10 denizaltı, 11 uçak, 16 helikopter, 14 SİHA hünerlerini gösteriyor. Tatbikata katılan SİDA, hedefi tam isabet vurdu. MSB o anları işte böyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 11:24
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