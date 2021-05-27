Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

Mavi Vatan'daki Türk gücünü gösteren Denizkurdu Tatbikatı başladı. İki yılda bir büyük bir katılımla gerçekleşen tatbikat 6 Haziran'a kadar devam edecek. Dev tatbikatta 123 savaş gemisi, 10 denizaltı, 11 uçak, 16 helikopter, 14 SİHA hünerlerini gösteriyor. Tatbikata katılan SİDA, hedefi tam isabet vurdu. MSB o anları işte böyle paylaştı.