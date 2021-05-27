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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

Mavi Vatan'daki Türk gücünü gösteren Denizkurdu Tatbikatı başladı. İki yılda bir büyük bir katılımla gerçekleşen tatbikat 6 Haziran'a kadar devam edecek. Dev tatbikatta 123 savaş gemisi, 10 denizaltı, 11 uçak, 16 helikopter, 14 SİHA hünerlerini gösteriyor. Tatbikata katılan SİDA, hedefi tam isabet vurdu. MSB o anları işte böyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 11:24
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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda millî imkânlarla geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ilk atışını başarıyla gerçekleştirerek hedefi tam isabetle vurdu.

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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

TÜRKİYE'NİN İLK SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARACI! ULAQ FÜZE ATMAYA HAZIR

Türk savunma sanayinin başarısı olan insansız silahlı deniz aracı Ulaq testlerden başarıyla geçti. Ulaq seri üretime hazırken yılda 50 tane üretme kapasitesi bulunuyor.

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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan araştırma-geliştirme çalışmaları sonunda Antalya'da üretimine başlanan Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracının prototip üretimi tamamlandı. Denize indirilerek mavi sularda tecrübe seyirlerine başlayan SİDA, AA ekibi tarafından görüntülendi.

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Dünya Türkiye'nin gücünü görüyor! Denizkurdu tatbikatında nefes kesen anlar! Hedefi tam isabet vurdu

Yerli ve milli savunma sanayi açısından "heyecan verici" olarak nitelenen SİDA, üstün yetenekleriyle dikkati çekiyor. Türkiye'nin deniz gücüne büyük katkı sağlaması planlanan SİDA, 400 kilometre seyir menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyetine sahip.