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Haberler Galeri e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

Milyonlarca öğrenci 1. dönem sınavlarını oluyor. Ocak ayında başlayacak yarıyıl tatili öncesi e-Okul sistemi üzerinden sınav notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ile velileri, sistemin kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı e-Okul sistemi hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:54
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e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

e-Okul ne zaman kapanacak? sorusu, yarıyıl tatilinin yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Her dönem sonu yaklaştığında gündeme gelen e-Okul sistemi hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Birinci dönem sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Okul not bilgisi ekranından sonuçlarını görüntüleyebiliyor. Peki, e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

2023 1. DÖNEM E-OKUL KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle e-Okul sistemi kapandı olarak yorum yapılıyor. Ancak, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesinde kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

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e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

* Öncelikle e-okul.meb.gov.tr/ adresine giriş yapın. İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

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e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.