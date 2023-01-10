e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!

2023 1. DÖNEM E-OKUL KAPANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, e-Okul sistemi, bakım ve onarım dönemleri haricinde sürekli olarak hizmet vermektedir. Karne döneminin yaklaşmasıyla sistemde yaşanan yoğunluk sebebiyle e-Okul sistemi kapandı olarak yorum yapılıyor. Ancak, e-Okul VBS öğrencilere ait bilgilerin görüntülenmesinde kullanıldığı için sistemin kapanması söz konusu değildir. e-Okul karne gününe kadar kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.