HaberlerGalerie-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!
e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama!
Milyonlarca öğrenci 1. dönem sınavlarını oluyor. Ocak ayında başlayacak yarıyıl tatili öncesi e-Okul sistemi üzerinden sınav notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ile velileri, sistemin kapanıp kapanmayacağını araştırıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ilişkin önemli bilgilerin yer aldığı e-Okul sistemi hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, e-Okul ekranı kapanacak mı? 2023 1. dönem e-Okul ne zaman kapanacak? MEB e-Okul VBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...