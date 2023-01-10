10 Ocak 2023, Salı
Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'ndan 8000 feette test! İşte DİHA'nın hayran bırakan özellikleri
Türk İHA/SİHA'larının ardından AKINCI ve KIZILELMA ile tarih yazan BAYKAR, ilk kez 2019'da duyurduğu DİHA'yı test etti. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı, 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. İşte DİHA'nın dikkat çeken özellikleri.
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:42
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