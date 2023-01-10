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Haberler Galeri Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'ndan 8000 feette test! İşte DİHA'nın hayran bırakan özellikleri

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı'ndan 8000 feette test! İşte DİHA'nın hayran bırakan özellikleri

Türk İHA/SİHA'larının ardından AKINCI ve KIZILELMA ile tarih yazan BAYKAR, ilk kez 2019'da duyurduğu DİHA'yı test etti. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı, 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. İşte DİHA'nın dikkat çeken özellikleri.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:42
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Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan 8000 feette test! İşte DİHA’nın hayran bırakan özellikleri

BAYKAR şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında ilk kez duyurulan DİHA'nın İrtifa Uçuş testini başarıyla tamamladığı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan 8000 feette test! İşte DİHA’nın hayran bırakan özellikleri

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. BAYKAR'dan yapılan paylaşıma göre, DİHA, testi başarıyla tamamladı.

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Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan 8000 feette test! İşte DİHA’nın hayran bırakan özellikleri

GİZLİ GÖREVLERDE KULLANILACAK

2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Bayraktar DİHA TCG Anadolu Gemisine de konuşlanabilecek. İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır.

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Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan 8000 feette test! İşte DİHA’nın hayran bırakan özellikleri

Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapmaktadır. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), havada inceleme ve gizli görevler için çalışmalarda kullanılacak.

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Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan 8000 feette test! İşte DİHA’nın hayran bırakan özellikleri

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır.