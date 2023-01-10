Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’ndan 8000 feette test! İşte DİHA’nın hayran bırakan özellikleri

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır.