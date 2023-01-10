HaberlerGaleriEYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?
EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?
EYT düzenlemesinin yasalaşması yürürlüğe girmesi binlerce vatandaş tarafından bekleniyor. Belirli şartları sağlayan EYT'liler yaşa takılmaksızın emekli olabilecekler. Özellikle atama bekleyen öğretmenler, EYT ile emekliye ayrılacak çalışanların yerine atama olacak mı? sorusunu sorguluyor. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 10.01.2023 16:38Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 16:53