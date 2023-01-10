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EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

EYT düzenlemesinin yasalaşması yürürlüğe girmesi binlerce vatandaş tarafından bekleniyor. Belirli şartları sağlayan EYT'liler yaşa takılmaksızın emekli olabilecekler. Özellikle atama bekleyen öğretmenler, EYT ile emekliye ayrılacak çalışanların yerine atama olacak mı? sorusunu sorguluyor. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı.İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 16:53
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EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT’li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

EYT düzenlemesi ile yaş bekleyen öğretmenlere emekli olma fırsatı doğdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası EYT'li öğretmenler hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT'li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT’li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

Bakan Özer, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

EYT SONRASI ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Özer, atamalara ilişkin sorulan soruya, "Mutlaka atama olur her sene oluyor. Olmadığı sene var mı?" şeklinde yanıt verdi.

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EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT’li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ayrıca "Bu durum okullarda öğretmen sıkıntısına neden olur mu?" sorusuna "Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz" diye yanıt verdi.

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EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT’li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Öğretmen maaşları ocak zammı, toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı gibi kalemlerden oluşacak artışlarını ne zaman alacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl göz önünde bulundurulduğunda zamlı maaşların 15 Ocak tarihi itibarıyla yatması bekleniyor.

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EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT’li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

MEMUR VE EMEKLİLERE YÜZDE 30 ZAM

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emeklilere bu aydan itibaren maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağını açıklamasının ardından kamu görevlileri ve emeklilerin aylık ve ücretlerinde yapılan artışlar belli oldu.