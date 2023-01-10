EYT sonrası öğretmen ataması olacak mı? EYT’li öğretmenler eğitime devam edecek mi, kaç kişi emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması öngörülüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ayrıca "Bu durum okullarda öğretmen sıkıntısına neden olur mu?" sorusuna "Hiçbir sınıf öğretmensiz kalmaz" diye yanıt verdi.