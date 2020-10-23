Son dakika: Bilim insanlarından koronavirüs araştırması! İlk kez açıkladılar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artarken, bilim insanları virüs ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanların açıklamasına göre koronavirüste bulaşmayı engellemek için korunması gereken mesafeyle ilgili kritik bir değişiklik yapılması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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