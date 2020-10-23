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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bilim insanlarından koronavirüs araştırması! İlk kez açıkladılar... Son dakika: Bilim insanlarından koronavirüs araştırması! İlk kez açıkladılar... Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayıları her geçen gün artarken, bilim insanları virüs ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanların açıklamasına göre koronavirüste bulaşmayı engellemek için korunması gereken mesafeyle ilgili kritik bir değişiklik yapılması gerekiyor. Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:31
Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken vaka ve ölüm sayılarında görülen artış da sürüyor. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı bugün itibarıyla 41 milyon 494 bini geçti.
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Öte yandan Kovid-19 vakalarında son haftalarda kaydedilen hızlı artış nedeniyle birçok Avrupa ülkesi salgın tedbirlerini yeniden uygulamaya başladı.
Günlük vaka sayıları dikkate alındığında salgının ikinci dalgası ilkbahar aylarındaki ilk dalgadan daha sert geçerken, birçok ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) ise yeni açıkladığı bir araştırma sonucuyla tüm dünyayı koronavirüs salgını konusunda bir kez daha uyardı.
ABD'li sağlık yetkilileri açıklamada koronavirüs bulaşmasında hasta kişilerle olan yakın temas mesafe ve süresini yeniden tanımladı.