HaberlerGalerie-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...
e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...
Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik verilen geri ödemeli öğrenim kredisine faiz düzenlemesi getirilmişti. KYK borç faizlerinin silinmesi yönünde müjdeli haberin duyurulmasının ardından, faizlerin ne zaman silineceği merak ediliyodu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, e-Devlet KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç faizleri silindi mi? Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları alınacak mı? İşte son gelişmeler...