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Haberler Galeri e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik verilen geri ödemeli öğrenim kredisine faiz düzenlemesi getirilmişti. KYK borç faizlerinin silinmesi yönünde müjdeli haberin duyurulmasının ardından, faizlerin ne zaman silineceği merak ediliyodu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, e-Devlet KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç faizleri silindi mi? Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları alınacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 10:44
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e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

KYK borç sorgulama ekranı, Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları sonrası araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi kullanan yükseköğrenim öğrencilerinin, kredi borç faizlerinin silinmesine yönelik düzenleme hayata geçirildi. KYK borç faizlerinin silinip silinmediği vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyordu. Peki, e-Devlet KYK borç sorgulama nasıl yapılır? KYK borç faizleri silindi mi? Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları alınacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak.

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e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

Gençler aldıklarının üzerine ilave fark ödemeyecek. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanacak. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon liralık bir tutar gençlerimizin omuzundan alınmış oluyor.

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e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

Borcu vergi dairesine bildirilen borçlular için de HMB ile iletişim içindeyiz. Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları tahsil edilmeyecek. An itibarıyla da e-devlet üzerinden endeks tutarlarına erişimi de başlattığımızı müjdelemek istiyorum. Endeks kaldırılmış borç tutarlarını gençlerimiz ödeyebilirler."

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e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

E-DEVLET KYK BORÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK borç sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet sistemindeki "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama" hizmeti üzerinden borç sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET KYK BORCU SORGULAMA EKRANI