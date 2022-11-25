e-Devlet KYK BORÇ SORGULAMA: KYK borç faizleri silindi mi? HEMEN KONTROL EDİN! Ödenmeyen taksitlerden endeks tutarları...

KYK BORÇ FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?

1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık KYK borcu kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız yaz başında müjdeyi paylaşmıştı. Öğrenim kredilerindeki geri ödemedeki ilave tutarın kaldırılacağı müjdesini vermişti. Meclis açılır açılmaz 1961'de yapılan bu kanun tamamen değiştirildi. Öğrenim kredisi borcu neyse geri ödeme de öyle olacak.