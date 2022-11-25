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Haberler Galeri 2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli oldu. 2023 MSÜ sınavına girecek olan öğrenciler için beklenen tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler? 2023 MSÜ sınavı hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 12:10
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2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

2023 MSÜ sınav tarihi ne zaman sorusunun cevabı askeri öğrenci adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Öğrenciler sınava ilişkin detayları arama motorlarında, "Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman?", "MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. İşte cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

2023 MSÜ SINAV TARİHİ

2023 MSÜ sınavı yayımlanan takvime göre 26 Mart 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2023 MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak ila 7 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

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2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

MSÜ GEÇ BAŞVURU TARİHİ

MSÜ geç başvuru tarihi ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

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2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

SONUÇ TARİHİ

Milli Savunma Üniversite sınav sonuçları 13 Nisan 2023'te açıklanacak.