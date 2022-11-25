2023 MSÜ SINAV TARİHLERİ | Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav takvimi ve başvuru tarihleri belli oldu. 2023 MSÜ sınavına girecek olan öğrenciler için beklenen tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman? MSÜ sınav başvurusu ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler? 2023 MSÜ sınavı hangi tarihte?