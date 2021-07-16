e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

3. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmetitercihiile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.