16 Temmuz 2021, Cuma
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e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....
Askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş/erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerini merak ediyor. Peki, 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte e-Devlet askerlik yeri er sınıflandırma sonuçları sorgulama...
Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:38
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