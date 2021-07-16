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Haberler Galeri e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

Askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 döneminde sevke tabi yedek subay, yedek astsubay adayları ile erbaş/erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Silahaltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerini merak ediyor. Peki, 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte e-Devlet askerlik yeri er sınıflandırma sonuçları sorgulama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 10:38
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e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 dönemi askerlik yerleri açıklandı. Ağustos celbinde silahaltına alınacak vatandaşlar, askere gidecekleri yer bilgisini merak ediyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte e-Devlet askerlik yeri er sınıflandırma sonuçları sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2021 Ağustos celbi selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... (E-DEVLET)

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e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

AĞUSTOS 2021 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

1. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

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e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

2. Ağustos 2021 sınıflandırma dönemi Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subayaday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden, 31 Mayıs 2021 (dahil) tarihine kadar; yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

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e-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri nereden öğrenilir? Er sınıflandırma sonuçları....

3. Ağustos 2021 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2021 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmetitercihiile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.