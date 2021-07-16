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MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... İl içi tayinler açıklandı mı? MEB tarafından 2021 yılına ilişkin il içi yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Bayram tatilinin başlayacak olmasından dolayı, tayin sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, il içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...