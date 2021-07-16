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Haberler Galeri MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... İl içi tayinler açıklandı mı? MEB tarafından 2021 yılına ilişkin il içi yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz tarihleri arasında alındı. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. Bayram tatilinin başlayacak olmasından dolayı, tayin sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, il içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2021 08:54
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MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Heyecan içinde sonuçları bekleyen adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. En çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilen öğretmenler, tayin olacakları yer bilgisini merak ediyor. Peki, il içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL İÇİ TAYİN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, atama sonuçları henüz açıklanmadı. İl içi yer değişikliğine başvuran öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

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MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacak.

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MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

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MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÖREVDEN AYRILMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirebilecek.