MEBBİS son dakika: İl içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi tayin sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 il içi yer değiştirme başvuruları alındı. Heyecan içinde sonuçları bekleyen adaylar, MEB'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. En çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilen öğretmenler, tayin olacakları yer bilgisini merak ediyor. Peki, il içi tayinler açıklandı mı? 2021 öğretmen il içi atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...