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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...
EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 400 bekçi alımı için geri sayım sürüyor. Bekçi alımı için başvuru süreci 2 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Adaylar bekçilik için açıklanacak başvuru sürecini yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul...
Giriş Tarihi: 13.10.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:05
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