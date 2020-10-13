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Haberler Galeri Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kısa süre önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 400 bekçi alımı için geri sayım sürüyor. Bekçi alımı için başvuru süreci 2 Ekim tarihinde tamamlanmıştı. Adaylar bekçilik için açıklanacak başvuru sürecini yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 16:05
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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM İstanbul bekçilik sonuçları başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'da alınacak 400 mahalle ve çarşı bekçisi için süreç devam ediyıor. İşte, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI ALINDI

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre 400 bekçi alımı başvuruları 19 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında kabul edildi. Adaylar başvurularını " www.pa.edu.tr " sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirdi.

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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2020/1. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar şu şekilde sıralandı:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı? EGM 2020 1. Dönem bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Şartları...

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,