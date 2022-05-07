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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

İşte Türkiye'nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

Türk Silahlı Kuvvetleri 6 bölgeyi terörden arındırarak istikrarı sağladı. Atılan adımlarla göç engellendi. Bölgede 2.6 milyon Suriyeli ameliyat edildi, 97 milyon kez sağlık hizmeti verildi. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:57
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İşte Türkiye’nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Türkiye’nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

2016 yılından bu yana toplam 1 milyon 463 bin 272 düzensiz göçmen ve sığınmacı Türkiye'den ayrıldı.

-323.859 geri gönderildi
-497.926 gönüllü geri döndü
-641.487 Avrupa'ya geçti

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İşte Türkiye’nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

Türkiye'nin doğru politikaları sayesinde son 5 yılda toplam 2 milyon 602 bin 925 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi...

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İşte Türkiye’nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

Türkiye, 1 milyon 204 bin kaçak göçmen yakaladı. 322 bin 235'i ülkelerine geri gönderildi.
Dünyanın hiçbir ülkesi, bu kadar fazla kaçak göçmeni Türkiye gibi charter uçuşlarla ülkelerine göndermemiştir.

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İşte Türkiye’nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü

Türkiye, Avrupa ülkelerinden gelenler hariç kimseye "mülteci" statüsü vermemektedir.
Bu kişilere "geçici koruma" statüsü verilmekte ve 3. bir ülkeye yerleştirilinceye kadar koruma sağlanmaktadır.