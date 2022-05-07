HaberlerGaleriİşte Türkiye'nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü
İşte Türkiye'nin mülteci politikası! Rakamlar algı operasyonlarını çürüttü
Türk Silahlı Kuvvetleri 6 bölgeyi terörden arındırarak istikrarı sağladı. Atılan adımlarla göç engellendi. Bölgede 2.6 milyon Suriyeli ameliyat edildi, 97 milyon kez sağlık hizmeti verildi. 11 yıllık bir süreci kapsayan dönem, devletin güvenlik birimleri ve organları tarafından rapor haline getirilerek bütün çıplaklığıyla ortaya serildi.
Giriş Tarihi: 07.05.2022 16:54Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 16:57