Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

Düzce depremi ölü ve yaralı sayısı, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplam 9 ilde hissedilen Düzce depremi ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? İşte son durum...