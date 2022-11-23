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Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

Türkiye gece Düzce depremiyle sarsıldı. 9 ilde hissedilen Düzce depremi büyük paniğe yol açarken, bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğüendeki depremde ölü ve yaralı sayısı konusunda internet üzerinden araştırmalar sürüyor. Peki, Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? İşte Düzce depremi son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:49
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Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

Düzce depremi ölü ve yaralı sayısı, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere toplam 9 ilde hissedilen Düzce depremi ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Peki, Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? İşte son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

DÜZCE DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

23 Kasım Düzce depreminde biri beyin kanaması, diğeri de kalp krizi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

AFAD yaralı sayısının 68'e çıktığını duyurdu.

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Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

BEYİN KANAMASI GEÇİREN 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce'nin Çilimli ilçesi Pırpır köyünde yaşayan Hikmet Çelebi (47), merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 5,9 ve Çilimli ilçesinde 4,7 büyüklüklerindeki deprem esnasında evden çıkmaya çalıştı. Dairenin çıkışında dengesini kaybeden Çelebi, düşme sonucu kafasını merdivene çarptı.

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Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Çelebi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER

1 KİŞİ KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Düzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.