23 Kasım 2022, Çarşamba
Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? SON DAKİKA HABERLER
Türkiye gece Düzce depremiyle sarsıldı. 9 ilde hissedilen Düzce depremi büyük paniğe yol açarken, bazı binalarda hasar meydana geldiği açıklandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğüendeki depremde ölü ve yaralı sayısı konusunda internet üzerinden araştırmalar sürüyor. Peki, Düzce depremi ölü ve yaralı var mı? 23 Kasım Düzce depremi yaralı sayısı kaç oldu? İşte Düzce depremi son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 12:49
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