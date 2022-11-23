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Haberler Galeri 29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

Polis alımında son viraja girildi. 13 bin polis alımı için 29. Dönem POMEM kapsamında başvurular gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce kişinin başvuru yaptığı POMEM'lerde eğitimlerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 29. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:51
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29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

29. Dönem POMEM başvuru süreci tamamlanıyor. Lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı için gerçekleştirilen 29. Dönem POMEM başvurularını yapan adaylar sonuçları beklerken, henüz başvuramayanlar ise son tarihi araştırmaya başladı. Peki, 29. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

14 Kasım'da başlayan 29. Dönem POMEM aday belirleme ön başvuruları 25 Kasım 2022 tarihinde sona erecek. Adaylar, https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

POMEM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Polis Akademisi tarafından 29. Dönem POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ön başvuru sonuç tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

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29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

29. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)