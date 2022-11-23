23 Kasım 2022, Çarşamba
29. DÖNEM POMEM: Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor?
Polis alımında son viraja girildi. 13 bin polis alımı için 29. Dönem POMEM kapsamında başvurular gerçekleştiriliyor. Yüz binlerce kişinin başvuru yaptığı POMEM'lerde eğitimlerin ne zaman başlayacağı merak edilirken, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 29. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 yılı 13 bin polis alımı başvuru ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.11.2022 12:51
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