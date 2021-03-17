"Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...

18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri için sorgulamalar hız kazandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kutlama mesajı yayınlamak isteyenler en güzel sözleri sorguluyor. Her sene coşkuyla kutlanan Çanakkale Zaferi bu yıl 106. yıl dönümünde kutlanacak. Tarihi zaferin 106. Yıldönümüne özel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...