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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri... "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizin tarihinde en önemli destanlar arasında yer alan Çanakkale Zaferi hakkında en güzel sözler sorgulanıyor. Bu kutlu günde yurdumuzun dört bir yanında binlerce şehidimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anacağız. Sizler için en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi sözlerini haberimizde derledik. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 23:39
18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri için sorgulamalar hız kazandı. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde kutlama mesajı yayınlamak isteyenler en güzel sözleri sorguluyor. Her sene coşkuyla kutlanan Çanakkale Zaferi bu yıl 106. yıl dönümünde kutlanacak. Tarihi zaferin 106. Yıldönümüne özel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajları ve sözlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte, 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI VE SÖZLERİ!
Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…
Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.