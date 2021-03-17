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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?
MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde MSB tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar yaklaşık 1 aydır sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Hal böyle olunca, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 17.03.2021 23:14 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 23:14
MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSB 190 memur alımı başvuruları 31 Ocak'ta son buldu. Aradan yaklaşık 1 buçuk ay geçti ve sonuçlar ilan edilmedi. Başvuruda bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. MSB tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR MSB MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvurunun üzerinden 15 günlük sürecin geçmesinin ardından bugün sonuçlar için beklentiler arttı. MSB memur alımı sonuçlarının Şubat ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.
MSB PERTEM üzerinde yayımlanan askeri ilanlara göre şu birimlerine memur alacak:
Harita Genel Müdürlüğü 104 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 6 Memur,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 5 Memur,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 4 Memur,
Milli Savunma Üniversitesi 10 Memur,
Milli Savunma Bakanlığı 50 uzman yardımcısı,
Genel Kurmay Başkanlığı 5 Türk Silahlı Kuvvetler Uzman yardımcısı,
MSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
Milli Savunma Bakanlığı Memur alımı için adaylardan öncelikle genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,