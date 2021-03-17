MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?

MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mart ayının ilk günlerini yaşadığımız dönemde MSB tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Adaylar yaklaşık 1 aydır sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Hal böyle olunca, MSB memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte, MSB memur alımı sonuçları açıklandı mı?