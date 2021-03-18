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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın durumun izlenmek üzere ek tedbirlerin alınmayacağını bildirmesi üzerine bir sonraki Kabine Toplantısı'na kadar vaka sayısı artsa da birçok ilde yeni kısıtlamalar gelmedi. Ancak kurallara dikkat edilmemesi koronavirüs vakalarının tekrar artmasına neden oldu. Son güncellenen risk haritasına göre 58 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı. Vaka sayılarındaki artış 'Koronavirüs tedbirleri geri gelir mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasına göre il il risk durumu...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:32Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 09:32