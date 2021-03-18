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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın durumun izlenmek üzere ek tedbirlerin alınmayacağını bildirmesi üzerine bir sonraki Kabine Toplantısı'na kadar vaka sayısı artsa da birçok ilde yeni kısıtlamalar gelmedi. Ancak kurallara dikkat edilmemesi koronavirüs vakalarının tekrar artmasına neden oldu. Son güncellenen risk haritasına göre 58 ilde, 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı arttı. Vaka sayılarındaki artış 'Koronavirüs tedbirleri geri gelir mi?' sorusunu akıllara getirdi. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı koronavirüs risk haritasına göre il il risk durumu...

Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 09:32
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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kritik vaka artışlarıyla ilgili 81 ile uyarılar�� oldu. Bakan Koca virüsün mutasyona uğramasının toplumda farklı bir algıya neden olduğunu belirterek "Koronavirüs artık eski gücünde değil" diye düşünen ve mutant virüsün hafife alındığını, bunun yanlış bir düşünce olduğunu aktardı. Koca, "Rehavete kapılmak, işi hafife almak tabloyu kötüleştiriyor. Maalesef birçok ilimizde vaka artışı gözledik" dedi. İşte Sağlık Bakanı Koca'nın yayınladığı güncel haritaya göre illerin renk kodları ve risk haritasındaki vaka yoğunluk durumu

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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim

Adana-Yüksek risk

Adana yüz bin kişiye düşen koronavirüs vaka sayısında 42'den 63 e çıkarak olumsuz bir sıçrama gerçekleştirdi. Turuncu risk kategorisinde olmaya devam etti.

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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim

Adıyaman-Çok yüksek risk

Adıyaman 4 kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı alanda.

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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim

Afyonkarahisar: Yüksek risk grubu

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Kısıtlamalar geri dönebilir mi? İşte güncel koronavirüs risk haritası! 58 ilde korkutan değişim

Ağrı - Orta risk

Ağrı orta düzey koronavirüs risk grubunda. Yüz bin kişiye düşen kovid vaka sayısı Ağrı'da 19'dan 22'ye çıktı