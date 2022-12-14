Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın son oy oranı! İşte AK Parti’nin masasındaki seçim anketi

- "Vatandaşımız sorunun Tayyip Erdoğan liderliğinde çözüleceğini görüyor"

Şen, dünyadaki ekonomik kriz, Kovid-19, Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel nedenlerin Türkiye'yi de etkilediğini, buna bağlı olarak AK Parti'nin oy oranlarında zaman zaman düşüşlerin yaşandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekte ortaya koyduğu güçlü liderliğin vatandaşın gözünde ayrı bir yeri olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız, 'Evet, bir sorun var ama bu sorunu yine Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı çözecek.' diyor, bunu görüyor. Bu süreçte özellikle Ukrayna-Rusya savaşında çözümü getiren toplantıların Türkiye'de yapılması, bunlara Cumhurbaşkanı'mızın liderlik etmesi, onu bütün dünyada ön plana çıkardı. Tahıl krizinde Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde 400 milyon insanın açlık sorununun çözülmesi, çok büyük bir insani krizin ortadan kaldırılmış olması, onun çok büyük bir siyasi lider olduğunu gösterdi. Nobel Barış Ödülü Recep Tayyip Erdoğan'a verilmeli."