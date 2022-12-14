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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranı! İşte AK Parti'nin masasındaki seçim anketi

2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarını anlatan AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçim anketlerindeki son oy oranını paylaştı. Mustafa Şen, "Aralık ayı itibarıyla bütün partiler 2018 Haziran'ındaki seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar. Düşüşler oldu, yükselişler oldu derken bugünkü nokta 2018'deki çizgi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:57
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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın son oy oranı! İşte AK Parti’nin masasındaki seçim anketi

AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, aralık ayı itibarıyla bütün partilerin oy oranının 2018 seçimlerine çok yakın bir noktada olduğunu belirtti.

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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın son oy oranı! İşte AK Parti’nin masasındaki seçim anketi

Şen yaptığı açıklamada, AK Parti geleneğinin, seçimin ertesi günü bir sonraki seçime çalışmaya başlamayı emrettiğini söyledi. AK Parti'nin, 2023'teki seçimler için geçen yıl, il ve ilçe teşkilatlarıyla mahalle ve sandık teşkilatlarından oluşan büyük bir kitleyi aynı anda harekete geçirdiğini anlatan Şen, "AK Parti'nin harekete geçirdiği ve seçime hazırlanan bu kitlenin toplamı, diğer pek çok partinin üye sayısından ve bazılarının da seçmen sayısından fazla. Büyük bir makineyi, 'teşkilat makinemizi' seçimler için harekete geçirdik. AK Parti teşkilat makinesi harekete geçtiğinde onun önünde kimse duramaz." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın son oy oranı! İşte AK Parti’nin masasındaki seçim anketi

SEÇİM ANKETLERİNDE SON DURUM

Teşkilatlarının çalışmaları sonucu oy oranlarının sürekli arttığını belirten Şen, eğilimin yukarıya doğru devam ettiğini söyledi. Şen, "Halihazırdaki durum, diğer partileri bir bütün olarak söyleyecek olursam, aralık ayı itibarıyla bütün partiler ilginç bir şekilde 2018 Haziran'ında yapılan seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar. Yani düşüşler oldu, yükselişler oldu derken bugünkü nokta, 2018'deki çizgi. Fakat, analizler AK Parti'nin yüzde 45'in üzerine, Cumhurbaşkanımızın oyunun yüzde 55'in üzerine, Cumhur İttifakı oyunun da yüzde 55'in üzerine çıkabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın son oy oranı! İşte AK Parti’nin masasındaki seçim anketi

- "Vatandaşımız sorunun Tayyip Erdoğan liderliğinde çözüleceğini görüyor"

Şen, dünyadaki ekonomik kriz, Kovid-19, Ukrayna-Rusya savaşı gibi küresel nedenlerin Türkiye'yi de etkilediğini, buna bağlı olarak AK Parti'nin oy oranlarında zaman zaman düşüşlerin yaşandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekte ortaya koyduğu güçlü liderliğin vatandaşın gözünde ayrı bir yeri olduğunu belirten Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız, 'Evet, bir sorun var ama bu sorunu yine Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı çözecek.' diyor, bunu görüyor. Bu süreçte özellikle Ukrayna-Rusya savaşında çözümü getiren toplantıların Türkiye'de yapılması, bunlara Cumhurbaşkanı'mızın liderlik etmesi, onu bütün dünyada ön plana çıkardı. Tahıl krizinde Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde 400 milyon insanın açlık sorununun çözülmesi, çok büyük bir insani krizin ortadan kaldırılmış olması, onun çok büyük bir siyasi lider olduğunu gösterdi. Nobel Barış Ödülü Recep Tayyip Erdoğan'a verilmeli."

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Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın son oy oranı! İşte AK Parti’nin masasındaki seçim anketi

AK Parti'nin yoğun bir şekilde sahaya çıkmasının da bunda etkili olduğunu dile getiren Şen, "Biz seçmenimizden bazı sitemler, olumsuz yaklaşımlar görüyorduk ama buna rağmen seçmene, halka gitmekten vazgeçmedik, sürekli mahallede, sokakta, caddede, pazarda olduk. Binalarımızda durmadık. Ne kadar binaların, odanızın dışındaysanız, halkın içindeyseniz o kadar iyi siyaset yapıyorsunuz demektir. İşte biz bunu yaptık. Sürekli halkın içinde olduk. Derdi, sıkıntıyı, sorunu yerinde gördük. Böylece bizden biraz uzaklaşmış olan seçmenimiz tekrar geri geldi." şeklinde konuştu.