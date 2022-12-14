14 Aralık 2022, Çarşamba
Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın son oy oranı! İşte AK Parti'nin masasındaki seçim anketi
2023 seçimlerine yönelik hazırlıklarını anlatan AK Parti Araştırma, Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçim anketlerindeki son oy oranını paylaştı. Mustafa Şen, "Aralık ayı itibarıyla bütün partiler 2018 Haziran'ındaki seçim sonuçlarıyla hemen hemen aynı noktadalar. Düşüşler oldu, yükselişler oldu derken bugünkü nokta 2018'deki çizgi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:57
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