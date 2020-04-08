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Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde insanlar maske, dezenfektan, eldiven ve gıda ürünlerine ulaşamazken Türkiye "sosyal devlet" farkını ortaya koyuyor. 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayan kamu çalışanları Cumhurbaşkanlığı'nın ücretsiz dağıttığı, kolonya ve maske için de mesai yaptı.

Giriş Tarihi: 08.04.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 13:00
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Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını duyurmuştu.

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Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

Yetkililer kampanyanın fitili ateşlenir ateşlenmez harekete geçti ve ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere erzaklar yollara çıktı. Paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu da yer aldı.

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Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEKTUP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstündeki vatandaşlara hitap ettiği mektupta, "Sizlerden ricam, bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikte dışarıya çıkmamanızdır.

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Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur" ifadeleri yer aldı.

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Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

TOPYEKÜN SEFERBERLİK

Yine 'nin dört bir yanında Valilik, kaymakamlık, ve Belediyeler vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşların ayaklarına kadar yardım götürülmeye devam ediyor.