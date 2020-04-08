Dünyada bir örneği yok! İşte Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı

ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde insanlar maske, dezenfektan, eldiven ve gıda ürünlerine ulaşamazken Türkiye "sosyal devlet" farkını ortaya koyuyor. 65 yaş üstü yaşlılar ve kronik hastaların tüm ihtiyaçlarını karşılayan kamu çalışanları Cumhurbaşkanlığı'nın ücretsiz dağıttığı, kolonya ve maske için de mesai yaptı.