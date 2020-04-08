Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı? Dang humması nedir? Dang humması bulaşıcı mı? Endonezya'da dang humması nedeniyle vaka sayısı 39 bin 876'a yükselirken 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 1960 yıllarından bu yana görülen dang humması son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Tüm dünyada koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, dang humması panik yarattı. Peki, Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Dang humması bulaşıcı mı? Giriş Tarihi: 08.04.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 13:34
Dang humması nedir? Dang humması bulaşıcı mı? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, Endonezya'da çıkan "Dang humması" haberleri şok etkisi yarattı. Dang humması nedeniyle Endonezya'da 39 bin 876 vaka görüldüğü, 254 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Dang humması bulaşıcı mı? İşte dang humması ile ilgili merak edilenler...
DANG HUMMASI NEDİR?
Dang humması (Dang ateşi) tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülür. Semptomları genel olarak şiddetli grip benzeridir. Kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinir. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.
DANG HUMMASI HASTALIK BULAŞICI MI?
Dang humması sivrisineklerden bulaşır. Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşındığı ve bulaştığı bilinir. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.
DANG HUMMASI BELİRTİLERİ NELER?
Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:
Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,
Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,
Kas ve eklem ağrıları,