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Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
Son dakika... Türkiye'de corona vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs son durumu paylaştı. Test sayısı 20 bini aşarken, iyileşen hasta sayısının artığı görülüyor. Öte yandan iller bazında koronavirüs yoğunluk haritası da paylaşıldı. Pek,, Türkiye il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 11:12
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