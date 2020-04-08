08 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Son dakika... Türkiye'de corona vaka sayısı ne kadar oldu? Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de kaç kişi öldü? Türkiye'de corona virüsle mücadele kapsamında çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs son durumu paylaştı. Test sayısı 20 bini aşarken, iyileşen hasta sayısının artığı görülüyor. Öte yandan iller bazında koronavirüs yoğunluk haritası da paylaşıldı. Pek,, Türkiye il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 11:12
  • 1
  • 92
Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti. Tüm ülkelerin ve Türkiye'nin koronavirüs canlı harita sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 1431 bini aşarken, 82 bin 172 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Öte yandan en çok vaka görülen illerin koronavirüs yoğunluk haritası paylaşıldı. Türkiye il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ve canlı harita...

  • 2
  • 92
Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI KAÇ?

Türkiye'de 7 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 34 bin 2109 oldu. Koronavirüsü nedeniyle 725 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı bin 474, toplam entube hasta sayısı 987 olarak açıklanırken, 1582 hastanın iyileştiği bildirildi.

  • 3
  • 92
Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası:

(3 Nisan 2020 itibariyle) HANGİ İLDE KAÇ KORONA VİRÜS VAKASI VAR?

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/temel-bilgiler/il-il-turkiye-de-koronavirus-vaka-sayisi-hangi-sehirde-kac-corona-virus-vakasi-var-toplam-vaka-kac-h548120.html

KamuAjans
  • 4
  • 92
Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

TÜRKİYE KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

  • 5
  • 92
Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI