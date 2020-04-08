Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona virüsü nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti. Tüm ülkelerin ve Türkiye'nin koronavirüs canlı harita sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 1431 bini aşarken, 82 bin 172 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı. Öte yandan en çok vaka görülen illerin koronavirüs yoğunluk haritası paylaşıldı. Türkiye il il vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu ve canlı harita...