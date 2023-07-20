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Haberler Galeri Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun son durağında BAE ile Türkiye arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Dünyanın da yakından takip ettiği Körfez turunda imzalanan işbirliği anlaşmasını uluslararası basın kuruluşları da manşetlere taşıdı. Yunan basını madde madde yeni dönemi yazdı. İşte o manşetler...

Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:59
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Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşme gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 13 belge imzalandı ve kabul edildi.

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Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Anlaşmaların toplam tutarının 50.7 milyar Dolar olduğu duyuruldu. Erdoğan, "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız" açıklamasını yaptı.

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Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Bu gelişme Dünya basınında geniş yer bulurken uluslararası haber ajansları anlaşmayı "acil" kodu ile abonelerine servis etti.

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Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

İngiliz Financial Times "BAE ve Türkiye milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzaladı" başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi:
Birleşik Arap Emirlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol zengini Körfez'i ziyareti sırasında Türkiye ile 50 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen anlaşmalar imzaladığını açıkladı.