Dünya tarihi anlaşmayı manşetlere taşıdı! Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık imza: Yeni dönemin şifrelerini yazdılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun son durağında BAE ile Türkiye arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Dünyanın da yakından takip ettiği Körfez turunda imzalanan işbirliği anlaşmasını uluslararası basın kuruluşları da manşetlere taşıdı. Yunan basını madde madde yeni dönemi yazdı. İşte o manşetler...