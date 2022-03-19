Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! 'Rekor kıran dev köprü'

Asya ve Avrupa kıtalarını birbiri ile bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görkemli bir açılış yapıldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü dünya basınınında da yer aldı. Öte yandan 'Asrın projesi' olarak değerlendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri de oldukça dikkat çekiyor. Dünya basını Çanakkale Köprüsü'nü manşetlerine taşırken öve öve bitiremedi. İşte ayrıntılar...