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Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! 'Rekor kıran dev köprü'

Asya ve Avrupa kıtalarını birbiri ile bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle görkemli bir açılış yapıldı. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü dünya basınınında da yer aldı. Öte yandan 'Asrın projesi' olarak değerlendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün özellikleri de oldukça dikkat çekiyor. Dünya basını Çanakkale Köprüsü'nü manşetlerine taşırken öve öve bitiremedi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 17:58 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 18:02
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Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! ’Rekor kıran dev köprü’

1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması dünya basınında da oldukça ses getirdi. Amerikan CNN Travel internet sitesi, "Türkiye, Avrupa ile Asya arasında rekor kıran köprüyü açtı" manşeti ile okuyucularına sundu.

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Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! ’Rekor kıran dev köprü’

BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana havaalanlarından demiryollarına, tünellerden boğaz köprülerine kadar birçok projeye imza attığı vurgulandı.

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Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! ’Rekor kıran dev köprü’

"DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ"

Köprünün "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip olduğuna dikkat çekildi.

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Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! ’Rekor kıran dev köprü’

AP: TÜRKİYE DEV BİR KÖPRÜ İNŞA ETTİ

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açılışını "Türkiye, Asya ve Avrupa'yı birleştiren dev bir köprü inşa etti" başlığıyla duyurdu.

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Dünya 1915 Çanakkale Köprüsü’nü konuşuyor! ’Rekor kıran dev köprü’

MİMARİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

ABC News, köprünün mimarisinin sembollerle dolu olduğuna vurgu yaptı.