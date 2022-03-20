18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmişti! O sancağın hikayesi ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a İngiltere'den alınan sancak hediye edildi. Başkan Erdoğan'ın öperek alnına koyduğu o sancağın hikayesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.03.2022
10:06
18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Günü'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilen o sancağın hikayesi ortaya çıktı.
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Osmanlı, Arap yarımadasının Kızıldeniz tarafına hâkimdi. Bütün Müslümanlar için kutsal olan Mekke ve Medine de bu yakadaydı. Ancak doğu yakası, yani Basra Körfezi tarafı da stratejik açıdan çok önemliydi. Bugün Kuveyt'in bulunduğu bölge Osmanlı idaresi sisteminde
'Basra vilayeti' olarak geçiyordu.
Arap yarımadasının Basra kıyıları da işte bu vilayete bağlıydı. Katar ise bu kıyılardaki Osmanlı hâkimiyet bölgelerinin stratejik noktalarından biriydi. Osmanlılar Katar'ın bulunduğu bölge için 16. yüzyıldan itibaren hem Portekizlilerle hem İngilizlerle mücadele etmişti. Bu mücadele daha sonra Vahhabi-Suudi Araplara karşı da devam etmişti.
KATAR OSMANLI'NIN İLÇESİYDİ 19. yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı'nın Basra vilayetine bağlı bir kaza (ilçe) idi. Osmanlılar bu kazanın "kaymakam" sıfatlı yöneticisini oradaki yerel aşiretlerden seçiyordu. Kaymakamlık her ne kadar Osmanlı'ya bağlı olsa da merkezden yönetimi çok zordu. Sık sık sorunlar çıkıyordu. Dolayısıyla telkin veya müzakerelerle çözülemeyen sorunlara askeri müdahalelerin yapılması kaçınılmaz oluyordu. 1893'te yine böyle bir anlaşmazlık ortaya çıktı.
BİNBAŞININ BİRLİĞİNE SALDIRI Osmanlı birlikleri ile yerel aşiretler çatıştılar. Çatışmalar uzayınca Katar'daki Osmanlı kalesine Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki 400 kişilik takviye birliği gönderildi. Ancak bu birlik 25 Mart 1893'te Vecbe denilen yerde saldırıya uğradı. Birçok asker şehit oldu. Bu olaydan sonra ilişkiler çok gerildi.