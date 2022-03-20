18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Günü’nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilmişti! O sancağın hikayesi ortaya çıktı

KATAR OSMANLI'NIN İLÇESİYDİ

19. yüzyıla gelindiğinde Katar, Osmanlı'nın Basra vilayetine bağlı bir kaza (ilçe) idi. Osmanlılar bu kazanın "kaymakam" sıfatlı yöneticisini oradaki yerel aşiretlerden seçiyordu. Kaymakamlık her ne kadar Osmanlı'ya bağlı olsa da merkezden yönetimi çok zordu. Sık sık sorunlar çıkıyordu. Dolayısıyla telkin veya müzakerelerle çözülemeyen sorunlara askeri müdahalelerin yapılması kaçınılmaz oluyordu. 1893'te yine böyle bir anlaşmazlık ortaya çıktı.