Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Tam kapanma sonrası iki haftalık süreç takip edilecek. Bu süreçte salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından düğünler hakkında detayların belli olması bekleniyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.