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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Tam kapanmanın sona ermesine kısa süre kala düğün, nikah ve söz yapmaya hazırlananlar gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 22:02
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