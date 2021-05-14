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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Tam kapanmanın sona ermesine kısa süre kala düğün, nikah ve söz yapmaya hazırlananlar gelecek açıklamaları bekliyor. İşte, düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 22:02
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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Sorularının cavapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma kısıtlamalarının sona ermesine sayılı günler kala 2021 yılında evlilik hazırlığı yapan vatandaşlar düğün salonu açıklamalarını takip ediyor. Tam kapanmanın ardından Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunacak. İşte, düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, düğün salonlarının hangi tarihte açılacağı henüz bilinmiyor. Tam kapanma sonrası iki haftalık süreç takip edilecek. Bu süreçte salgının seyrine göre normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından düğünler hakkında detayların belli olması bekleniyor. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacak.

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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

DÜĞÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Ramazan Bayramı sonuna kadar düğün salonları, nikah ve kına geceleri ertelenmişti. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle kapatılan düğün salonlarının, kısıtlamaların sonuç vermesiyle beraber bayram sonrası tekrar açılması bekleniyor.

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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

Tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin nasıl olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlatılan tam kapanma 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek. Sonrasına ilişkin süreç içinise gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine'sine çevrildi.

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Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak" demişti.