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Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
Bekçi alımı 2021 olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İstanbul'da 400 bekçi alımının ardından gözler yeni alımlara çevrildi. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışacak olan bekçiler başvuru şartlarında yaşanan değişimleri yakından takip ediliyor. İŞKUR tarafından alımlar için son dakika açıklamalar geliyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 18:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 18:46
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