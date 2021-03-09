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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Dualı, ayetli, hadisli uzun ve kısa Miraç Kandili resimli mesajları! Miraç Kandili Mübarek Olsun mesajları... Dualı, ayetli, hadisli uzun ve kısa Miraç Kandili resimli mesajları! Miraç Kandili Mübarek Olsun mesajları...
Dualı, ayetli, hadisli uzun ve kısa Miraç Kandili resimli mesajları son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İslam alemi için önemli günler arasında yer alan Miraç Kandili geldi çattı. Dualar ve ibadetler için ellerin açılacağı günde, sevdiklerini mutlu etmek isteyenler en güzel mesajları sorgulamayı sürdürüyor. ahaber.com.tr olarak en güzel Miraç Kandilli mesajını haberimizde bulabilirsiniz. İşte, dualı, ayetli, hadisli uzun ve kısa Miraç Kandili resimli mesajları...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 22:12
Dualı, ayetli, hadisli uzun ve kısa Miraç Kandili resimli mesajları ve Miraç Kandili Mübarek Olsun mesajları için araştırmalar sürüyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ifade eden bu önemli gün yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanıyor. Miraç Kandili mesajları 2021 ile bugünün anlamı ve önemi belirtilirken, kandil mesajları da sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yer aldı. İşte, Dualı, ayetli, hadisli uzun ve kısa Miraç Kandili resimli mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI!
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, dualarınız kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi kutlarım.
Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!