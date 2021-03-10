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Hangi il hangi renk? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı öncesi vatandaşlarlar hangi iller hangi renk? sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları düşük-orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Düşük-orta-yüksek-çok yüksek riskli iller hangileri...

Giriş Tarihi: 10.03.2021 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 10:42
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Hangi il hangi renk? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İllere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru gittiğini gözler önüne serdi.

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Hangi il hangi renk? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilin yayınlanacak haritada kırmızı kategoride yer alması bekleniyor.

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Hangi il hangi renk? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

İŞTE İLLERİN RENK KODLARI

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Hangi il hangi renk? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
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Hangi il hangi renk? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
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