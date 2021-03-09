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09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Miraç Kandili mesajları 2021: Kısa, uzun ve farklı Miraç Kandili resimli mesajları! Yeni kandil WhatsApp, SMS mesajları... Miraç Kandili mesajları 2021: Kısa, uzun ve farklı Miraç Kandili resimli mesajları! Yeni kandil WhatsApp, SMS mesajları...
Miraç Kandili mesajları 2021... Kısa, uzun ve farklı Miraç Kandili resimli mesajları için araştırmalar hız kazandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükselişini ifade eden bu önemli gün yine aynı coşku ve sevinç ile karşılanıyor. Müslüman alemi için önemli bu gün dua ve ibadetlerle geçiliyor. Sevenlerinin kandilini kutlamak isteyenler için en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik. İşte, Kısa, uzun ve farklı Miraç Kandili resimli mesajları ve yeni kandil WhatsApp, SMS mesajları...
Giriş Tarihi: 09.03.2021 21:42
Kısa, uzun ve farklı Miraç Kandili resimli mesajları ve yeni kandil WhatsApp, SMS mesajları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) göğe yükseliş vakasını ifade eden bu anlamlı günün önemine ise Miraç Kandili mesajları 2021 ile vurgular yapılacak. Sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz en güzel kandil mesajlarını haberimizde derledik. İşte, Kısa, uzun ve farklı Miraç Kandili resimli mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR RESİMLİ KANDİL MESAJLARI
İşte en güzel kandil mesajları;
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
Ellerin duaya uzandığı sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!
Miraç kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!