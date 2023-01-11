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TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?
Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak hangardan inmeye hazırlanıyor. Milli Muharip Uçak Projesi için geri sayım başlarken, yerli savaş uçağının teknik özellikleri gündeme geldi. 5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir? İşte haberin detayları...