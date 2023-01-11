11 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

Türkiye'nin en önemli savunma sanayisi projelerinden Milli Muharip Uçak hangardan inmeye hazırlanıyor. Milli Muharip Uçak Projesi için geri sayım başlarken, yerli savaş uçağının teknik özellikleri gündeme geldi. 5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 11:30
  • 1
  • 18
TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te hangardan çıkmaya hazırlanan Milli Muharip Uçak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Türkiye'nin 'milli çelik kanadı' olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

TUSAŞ MİLLİ MUHARİP UÇAK NE ZAMAN UÇACAK?

Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak 'roll-out'a (hangardan çıkış) hazırlandı. Milli Muharip Uçak'ın 18 Mart 2023 tarihinde hangardan motor çalıştırarak çıkacak. 2023-2029 döneminde Milli Muharip Uçak Projesi'nde yeni aşamaların (detay tasarım ve kalifikasyon fazı) başlatılması planlanıyor. Bu süreçte ilk uçuşun gerçekleştirilmesi, geliştirme test uçakları ve tam boy yapısal test uçaklarının üretilmesi hedefleniyor.

  • 3
  • 18
TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

MİLLİ MUHARİP UÇAK MOTORU

Milli Muharip Uçağın motorunu yerli olarak geliştirmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait TR Motor'un çalışmalar yaptığını söyleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Orada 200'den fazla mühendis bir araya geldi, 1000'e doğru gidiyor. Çok güzel bir ekip oluştu. Hedef, 2028'de teslim edeceğimiz Milli Muharip Uçağın Türk motoruyla teslim edilmesi. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafında kontrat ihalesi henüz bitmedi. TR Motor da seçilmiş değil ama biz öz kaynağımızla yol alıyoruz."

  • 4
  • 18
TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ

5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.

  • 5
  • 18
TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

MMU üstün hava hâkimiyetini:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

ile sağlamaktadır.