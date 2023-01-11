TUSAŞ Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? MMU savaş uçağı kaç mach, hızı, motoru ve teknik özellikleri nedir?

MİLLİ MUHARİP UÇAK MOTORU

Milli Muharip Uçağın motorunu yerli olarak geliştirmek için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne ait TR Motor'un çalışmalar yaptığını söyleyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, şunları kaydetti:

"Orada 200'den fazla mühendis bir araya geldi, 1000'e doğru gidiyor. Çok güzel bir ekip oluştu. Hedef, 2028'de teslim edeceğimiz Milli Muharip Uçağın Türk motoruyla teslim edilmesi. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafında kontrat ihalesi henüz bitmedi. TR Motor da seçilmiş değil ama biz öz kaynağımızla yol alıyoruz."