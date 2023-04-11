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Haberler Galeri DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

DSİ işçi alımı başvuru ekranı! Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, alımların farklı branşlarda yapılacağını belirtti. Başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı öğrenildi. Devlet Su İşleri personel alım için başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu. Peki, İŞKUR DSİ başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? İşte 2023 İŞKUR DSİ personel alımına ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 14:11
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DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

"DSİ işçi alımı ne zaman, hangi tarihte?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılacak açıklamanın ardından, işçi alımlarının hangi aylarda yapılacağı belli oldu. Peki, DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte DSİ İŞKUR sürekli işçi alımı başvuru ekranı!

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DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

1727 İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi.

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DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

BAKAN KİŞCİ'DEN AÇIKLAMA!

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

Buna göre; DSİ 1727 işçi alımı için başvuru kılavuzunun önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların nisan-mayıs döneminde yapılması bekleniyor.

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DSİ İŞKUR BAŞVURU EKRANI 2023 | DSİ 1727 personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Branş dağılımı...

DSİ 1727 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü işçi alımlarının 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. 1727 işçi alımı ile detaylar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.