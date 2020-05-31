Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un gözaltı esnasında vahşice öldürülmesi ABD kamuoyunda en üst sıralardaki yerini koruyor. Ülkede kaos ortamı yaşanırken 25 noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. George Floyd'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan polis Derek Chauvin'in eşi, boşanmak için harekete geçti. Amerikan toplumunda şiddet ve suç oranlarının en yüksek gösterildiği topluluklar arasında siyahi Amerikalılar öne çıkıyor. Amerikan toplumunun suç/şiddet algısı adeta ırkçılıkla bütünleşmiş durumda. Peki, neden siyahiler arasında suç oranları daha yüksek? Nasıl oluyor da bir ırk toptan 'şiddete meyyal' olarak algılanabiliyor? 'Olağan şüpheli' neden daha çok siyah Amerikalılar? Dr. Esra Albayrak, şiddet ve ırkçılığa karşı oluşan tepkinin sosyal bir patlamaya dönüştüğü ABD gerçeğini ve bir rüyadan hayal kırıklığına giden süreci analiz etti.