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Haberler Galeri Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un gözaltı esnasında vahşice öldürülmesi ABD kamuoyunda en üst sıralardaki yerini koruyor. Ülkede kaos ortamı yaşanırken 25 noktada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. George Floyd'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan polis Derek Chauvin'in eşi, boşanmak için harekete geçti. Amerikan toplumunda şiddet ve suç oranlarının en yüksek gösterildiği topluluklar arasında siyahi Amerikalılar öne çıkıyor. Amerikan toplumunun suç/şiddet algısı adeta ırkçılıkla bütünleşmiş durumda. Peki, neden siyahiler arasında suç oranları daha yüksek? Nasıl oluyor da bir ırk toptan 'şiddete meyyal' olarak algılanabiliyor? 'Olağan şüpheli' neden daha çok siyah Amerikalılar? Dr. Esra Albayrak, şiddet ve ırkçılığa karşı oluşan tepkinin sosyal bir patlamaya dönüştüğü ABD gerçeğini ve bir rüyadan hayal kırıklığına giden süreci analiz etti.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 14:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 15:23
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Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

Dr. Esra Albayrak, 2015 Ocak ayında Lacivert Dergisi'nde yayınlanan yazısında ABD'deki bu durumu kaleme aldı. İşte Albayrak'ın "Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet" başlıklı o analizi...

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Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

"Amerikan toplumunda şiddet ve suç oranlarının en yüksek gösterildiği topluluklar arasında siyahi Amerikalılar öne çıkıyor. Amerikan toplumunun suç/şiddet algısı adeta ırkçılıkla bütünleşmiş durumda. Peki, neden siyahiler arasında suç oranları daha yüksek? Nasıl oluyor da bir ırk toptan 'şiddete meyyal' olarak algılanabiliyor? 'Olağan şüpheli' neden daha çok siyah Amerikalılar?

ELİNDEKİ OK VE YAYLA GÖSTERİCİLERİ VURMAYA ÇALIŞTI!

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Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

Amerika Birleşik Devletleri denince aklınıza gelen ilk birkaç kelimeyi sıralayın desek, eminim pek çok kişinin aklına hemen 'özgürlük, eşitlik, çoğulculuk' gibi kavramlar gelecektir. Peki ya şiddet? Muhtemelen çoğumuzun zihninde 'Amerika ve şiddet' kelimeleri yan yana gelmeyecektir. Zira şiddet, ülkenin uluslararası algısında yer etmiş bir kavram değil. Hâlbuki bu kavram Hollywood filmlerinden başlayarak ülkenin popüler kültüründe yoğun işlenen ve 'Amerikan gerçekliğinde' de önemli yer tutan bir tema.

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Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

Sanki az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere has bir sorunmuş gibi görülen şiddet, gelişmiş ülkelerde, özellikle de Amerika'da hem bireyler arasında hem de devlet ve birey ilişkisinde tehdit oluşturan en sahici olgulardan bir tanesi. Gün geçmesin ki haber bültenlerinde silahlı bir saldırı haberi duymayalım.

25 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

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Dr. Esra Albayrak'tan çarpıcı analiz: Bir Amerikan fenomeni olarak şiddet

Cinayet haberleri, okul-sinema gibi yerlerin cinnet geçirdiği ileri sürülen genç insanlar tarafından taranması, sayısız intihar vakası… Aslında şiddet, Amerikan toplumsal hayatında 'özgürlük, eşitlik, çoğulculuk' gibi meşhur 'Amerikan Rüyası'nı besleyen kavramlar kadar yaygın bir başka Amerikan fenomeni…