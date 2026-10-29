Döviz bürosunu kurşunlayıp Sakarya'ya kaçtılar! Silahlı saldırıda hedef şaştı mı?
İstanbul Kadıköy'de bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Sakarya'da yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Polis, şüphelilerin tehditler alan başka bir döviz bürosu yerine yanlış iş yerini kurşunlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir döviz bürosuna düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.
DÖVİZ BÜROSUNU KURŞUNLAYIP KAÇTI
Kadıköy'de 24 Ekim Cumartesi günü bir döviz bürosuna silahlı saldırı düzenlendi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntülerde bir kişinin döviz bürosuna silahla ateş ettikten sonra olay yerinden yaya olarak uzaklaştığı, ardından yakınlarda bekleyen bir otomobile binerek kaçtığı görüldü.
ÇALINTI PLAKAYLA İZLERİNİ KAYBETMEYE ÇALIŞTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, şüphelilerin kaçış sırasında kullandıkları otomobile olay öncesinde başka bir araçtan çaldıkları plakayı taktıkları belirlendi.
Polisin yürüttüğü takip sonucunda şüphelilerin saldırının ardından Sakarya'ya kaçtıkları tespit edildi.
ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON: 5 GÖZALTI
Şüphelilerin Sakarya'da kaldıkları adresin belirlenmesinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda K.F.E. (27), A.K.Ç. (37), A.G. (30), Y.D. (42) ve F.E.K. (32) gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN KİMLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden K.F.E.'nin, İstanbul'da bir spor kulübünün eski başkanı olan Y.E.'nin oğlu olduğu öğrenildi.
Saldırıda kullanılan ve plakası değiştirilen otomobilin ise K.F.E.'nin annesi adına kayıtlı olduğu belirtildi.