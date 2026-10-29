YANLIŞ DÖVİZ BÜROSUNU MU KURŞUNLADILAR?

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntısı ise saldırının hedefiyle ilgili ortaya çıktı.

Polis ekipleri, kurşunlanan döviz bürosunun daha önce herhangi bir tehdit almadığını belirledi. Ancak hemen yanında bulunan ve O.G.'ye ait olan başka bir döviz bürosunun piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu ve sürekli tehditler aldığı tespit edildi.

Bu bilgiler üzerine şüphelilerin asıl hedefleri yerine yanlış döviz bürosunu kurşunlamış olabileceği ihtimali değerlendirilmeye başlandı.