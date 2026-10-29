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Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ürün ailesini yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli T6X için hedeflenen satış tarihi ve fiyat politikasıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte merakla beklenen gelişmenin tüm detayları...

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 1

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobilinin tanıtımı, 27 Aralık 2019'da Gebze'de düzenlenen programda yapıldı. Tanıtımın ardından seri üretim için çalışmalar hızlandırıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020'de temeli atılan fabrikanın inşasıyla birlikte projenin üretim aşamasına geçiş süreci başladı. Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törenle açıldı.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 2

Markanın ilk modeli T10X'in seri üretimi de bu süreçte başladı. Togg, aynı yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını duyurdu. 29 Mart'ta gerçekleştirilen çekilişle ilk ön sipariş sahipleri belirlendi. 177 bini aşan talep üzerine 2023 yılı için belirlenen üretim hedefi 20 binden 28 bin adede çıkarıldı.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 3

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA ÖNE ÇIKTI

Seri üretimin başlamasından Eylül 2026 sonuna kadar toplam 126 bin 122 Togg aracı kullanıcılarla buluştu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, markanın satışları 2023'te 19 bin 583, 2024'te 30 bin 93 ve 2025'te 39 bin 20 olarak kayıtlara geçti. 2026'nın ilk dokuz ayında ise 37 bin 426 araç satıldı. Ocak-eylül döneminde Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 31'e ulaştı.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 4

Böylece Türkiye'de satılan her üç elektrikli otomobilden biri Togg markalı oldu. T10X ve T10F modelleri de aynı dönemde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer aldı. Togg, elektrikli otomobil pazarındaki başarısını toplam otomobil pazarına da taşıdı. T10X, ağustos ve eylül aylarında aylık satışlarda Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 5

81 İLDE ŞARJ İMKÂNI

Togg, üretimdeki büyümesinin yanı sıra elektrikli araçların kullanımını kolaylaştıracak şarj altyapısına da yatırım yapıyor. Markanın yüzde 100 iştiraki Trugo, Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veriyor. Paylaşılan bilgilere göre Trugo'nun ülke genelinde 2 bin 200'ün üzerinde istasyonu ve 4 bin 500'ün üzerinde şarj soketi bulunuyor. Togg'un ikinci modeli T10F, ilk kez Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te tanıtıldı. Araç, 15 Eylül 2025'te Türkiye'de, 29 Eylül 2025'te ise Almanya'da satışa sunuldu. T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden beş yıldız aldı.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 6

T10F, hızlı şarj desteğiyle batarya doluluk seviyesini yüzde 20'den yüzde 80'e yaklaşık 28 dakikada çıkarabiliyor. Model; Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin seçenekleriyle de sunuluyor.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 7

YENİ MODEL İÇİN HAZİRAN 2027 HEDEFİ

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda yaptığı açıklamada yeni model T6X hakkında bilgi verdi. Tosyalı, aracın geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve gelecek haziran ayında kullanıcılarla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. T6X'in mevcut modellere kıyasla daha uygun fiyatlı olmasının planlandığını belirten Tosyalı, "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak." ifadelerini kullandı.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 8

Yeni modelin fiyatı ve satış koşullarıyla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. T6X'in mevcut fiyat seviyelerine kıyasla daha erişilebilir bir seçenek olarak konumlandırılması ve kampanyalarla desteklenmesi hedefleniyor.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 9

YÜKSEK PERFORMANSLI VERSİYONLAR

Togg, T10X ve T10F modellerinin yanı sıra yüksek performanslı 4More versiyonlarını da satışa sundu. Çift motorlu yapıya sahip bu araçlar, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üretiyor. T10X 4More Obsidiyen, Ayder, Anadolu, Oltu ve Kula renk seçenekleriyle sunuluyor. T10F 4More ise Oltu, Urla, Mardin, Gemlik ve Kula renkleriyle satışta bulunuyor. T10F 4More'un 523 kilometreye varan menzili, modelin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı" 10

Marka ayrıca T10F 4More Kehribar serisini Ayder, Seyhan, Urla, Kula, Oltu, Gemlik ve Mardin olmak üzere yedi farklı gövde rengiyle kullanıcıların beğenisine sundu. Işığa göre değişen renk yansımaları, serinin tasarımını öne çıkaran ayrıntılar arasında gösteriliyor.

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