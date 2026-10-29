Uygun fiyatlı Togg T6X'in satışa çıkacağı tarihi verdi! "Çok çok daha hesaplı"

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg, ürün ailesini yeni modellerle genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli T6X için hedeflenen satış tarihi ve fiyat politikasıyla ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte merakla beklenen gelişmenin tüm detayları...

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobilinin tanıtımı, 27 Aralık 2019'da Gebze'de düzenlenen programda yapıldı. Tanıtımın ardından seri üretim için çalışmalar hızlandırıldı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2020'de temeli atılan fabrikanın inşasıyla birlikte projenin üretim aşamasına geçiş süreci başladı. Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022'de Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törenle açıldı.

Markanın ilk modeli T10X'in seri üretimi de bu süreçte başladı. Togg, aynı yıl ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) uluslararası kamuoyuna tanıtıldı. Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını duyurdu. 29 Mart'ta gerçekleştirilen çekilişle ilk ön sipariş sahipleri belirlendi. 177 bini aşan talep üzerine 2023 yılı için belirlenen üretim hedefi 20 binden 28 bin adede çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA ÖNE ÇIKTI Seri üretimin başlamasından Eylül 2026 sonuna kadar toplam 126 bin 122 Togg aracı kullanıcılarla buluştu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, markanın satışları 2023'te 19 bin 583, 2024'te 30 bin 93 ve 2025'te 39 bin 20 olarak kayıtlara geçti. 2026'nın ilk dokuz ayında ise 37 bin 426 araç satıldı. Ocak-eylül döneminde Togg'un elektrikli otomobil pazarındaki payı yüzde 31'e ulaştı.

Böylece Türkiye'de satılan her üç elektrikli otomobilden biri Togg markalı oldu. T10X ve T10F modelleri de aynı dönemde en çok tercih edilen elektrikli otomobiller arasında yer aldı. Togg, elektrikli otomobil pazarındaki başarısını toplam otomobil pazarına da taşıdı. T10X, ağustos ve eylül aylarında aylık satışlarda Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili oldu.