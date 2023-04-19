Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

360 DERECE GÖRÜŞ

Milliyet'in haberine göre, İstanbul'da halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Piri Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (KATS) ile bukalemun gibi 360 derece görüş yeteneğine sahip oldu. Piri Kats, Aselsan tarafından "Donanmamızın kıymetli harp ve destek gemileri için her tip tehdidin tespit edilerek takip altına alınması amacıyla geliştirilmiş, aralıksız koruma sağlayan yüksek performanslı bir kızılötesi arama ve takip sistemi" olarak tanımlanıyor.