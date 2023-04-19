19 Nisan 2023, Çarşamba
Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından 2 gün önce Sarayburnu Limanı'na demirledi. Dünyanın ilk SİHA gemisini ilk gün 10 bine yakın kişi ziyaret etti. TCG Anadolu 23 Nisan'a kadar 10-18 saatleri arasında ziyarete açık olacak. TCG Anadolu'nun Kats testleri, iki F-16 savaş uçağı ile yapıldı. Donanmanın amiral gemisine, açık denizlere açıldığında 2 firkateyn, hücümbot, denizaltı ve savaş uçaklarından oluşan bir koruma filosu eşlik edecek.
Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:44
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