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Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine girmesinin ardından 2 gün önce Sarayburnu Limanı'na demirledi. Dünyanın ilk SİHA gemisini ilk gün 10 bine yakın kişi ziyaret etti. TCG Anadolu 23 Nisan'a kadar 10-18 saatleri arasında ziyarete açık olacak. TCG Anadolu'nun Kats testleri, iki F-16 savaş uçağı ile yapıldı. Donanmanın amiral gemisine, açık denizlere açıldığında 2 firkateyn, hücümbot, denizaltı ve savaş uçaklarından oluşan bir koruma filosu eşlik edecek.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 10:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 10:44
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Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'ya açık denizlere açıldığında; 2 firkateyn, hücümbot, denizaltı ve savaş uçaklarından oluşan bir koruma filosu eşlik edecek. TCG Anadolu'nun gözü olarak nitelendirilen Aselsan üretimi Piri Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi'nin (KATS) testleri, 2 F-16 savaş uçağı ile yapıldı.

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Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

360 DERECE GÖRÜŞ

Milliyet'in haberine göre, İstanbul'da halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Piri Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (KATS) ile bukalemun gibi 360 derece görüş yeteneğine sahip oldu. Piri Kats, Aselsan tarafından "Donanmamızın kıymetli harp ve destek gemileri için her tip tehdidin tespit edilerek takip altına alınması amacıyla geliştirilmiş, aralıksız koruma sağlayan yüksek performanslı bir kızılötesi arama ve takip sistemi" olarak tanımlanıyor.

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Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

TCG Anadolu'nun pazar günü 2 F-16 ile yapılan eğitim uçuşunda da, Piri KATS sistemi test edildi.

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Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda Aselsan'ın geliştirdiği Piri Kats sistemi, TCG Anadolu'nun yanı sıra envanterdeki bazı firkateynler ile MİLGEM projesi çerçevesinde üretilecek firkateynlerde de kullanılacak. Piri Kats sistemi, amiral gemisinin liman ve seyir durumunda tehdit tespiti ve takibi için en önemli sistemlerinden birini oluşturuyor.

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Donanmanın amiraline koruma filosu! Açık denizlerde eşlik edecek

Orta dalga (MW) ve uzun dalga (LW) olmak üzere dünyada çift bantta çalışan ilk kızılötesi arama ve takip sistemi olan Piri Kats, deniz platformlarına 360 derece farkındalık sağlanması amacıyla geliştirildi.