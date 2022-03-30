Barışın ayak sesleri İstanbul’da duyuldu! Başkan Erdoğan’ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme

ERKEN SONA ERDİ

Heyetler arasında görüşmeler saat 10.30'da, heyet başkanlarının baş başa yaptıkları görüşmenin ardından başladı. Öğle yemeği için verilen aranın ardından saat 14.10'da Ukrayna heyeti görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Heyetlerin iki gün görüşmeleri, ilk günkü görüşmelerin ise saat 15.00'te sona ermesi bekleniyordu. Ancak daha sonra hem Rusya ve Ukrayna tarafları hem de Türkiye'den müzakerelerin iyi gittiği yolunda açıklamalar geldi.