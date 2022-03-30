30 Mart 2022, Çarşamba
Barışın ayak sesleri İstanbul'da duyuldu! Başkan Erdoğan'ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme
Dünyanın haftalardır sona erdiremediği Rusya Ukrayna savaşında barış umutlarını yeşerten tek lider olarak Başkan Erdoğan tarihe geçti. Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın çağrısı üzerine savaşın tarafları İstanbul Dolmabahçe'de masaya oturarak, en verimli görüşmeyi gerçekleştirdi. Müzakerelerde kısmen uzlaşma sağlandı. Rusya diyalog için Kiev ve Çernihiv'de ateşi durduracağını açıkladı. Çavuşoğlu iki ülke bakanları ve liderlerinin görüşmesi için zemin oluştuğunu söyledi. İşte dünyanın konuştuğu zirveden öne çıkan detaylar.
Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:39
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