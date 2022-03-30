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Haberler Galeri Barışın ayak sesleri İstanbul'da duyuldu! Başkan Erdoğan'ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme

Barışın ayak sesleri İstanbul'da duyuldu! Başkan Erdoğan'ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme

Dünyanın haftalardır sona erdiremediği Rusya Ukrayna savaşında barış umutlarını yeşerten tek lider olarak Başkan Erdoğan tarihe geçti. Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın çağrısı üzerine savaşın tarafları İstanbul Dolmabahçe'de masaya oturarak, en verimli görüşmeyi gerçekleştirdi. Müzakerelerde kısmen uzlaşma sağlandı. Rusya diyalog için Kiev ve Çernihiv'de ateşi durduracağını açıkladı. Çavuşoğlu iki ülke bakanları ve liderlerinin görüşmesi için zemin oluştuğunu söyledi. İşte dünyanın konuştuğu zirveden öne çıkan detaylar.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 09:39
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Barışın ayak sesleri İstanbul’da duyuldu! Başkan Erdoğan’ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.
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Barışın ayak sesleri İstanbul’da duyuldu! Başkan Erdoğan’ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme
Heyetler art arda Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Heyetlerden hemen sonra Başkan Erdoğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Ukrayna heyetine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus heyetine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti.
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Barışın ayak sesleri İstanbul’da duyuldu! Başkan Erdoğan’ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme

ERKEN SONA ERDİ
Heyetler arasında görüşmeler saat 10.30'da, heyet başkanlarının baş başa yaptıkları görüşmenin ardından başladı. Öğle yemeği için verilen aranın ardından saat 14.10'da Ukrayna heyeti görüşmelerin sona erdiğini duyurdu. Heyetlerin iki gün görüşmeleri, ilk günkü görüşmelerin ise saat 15.00'te sona ermesi bekleniyordu. Ancak daha sonra hem Rusya ve Ukrayna tarafları hem de Türkiye'den müzakerelerin iyi gittiği yolunda açıklamalar geldi.

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Barışın ayak sesleri İstanbul’da duyuldu! Başkan Erdoğan’ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme

ERDOĞAN: ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ
Başkan Erdoğan, karşılıklı masaya oturan Rus ve Ukraynalı heyete saat 09.30'da hitap ederken özetle şunları söyledi: "Kıymetli dostlar, sevgili heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbul'a hoş geldiniz.

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Barışın ayak sesleri İstanbul’da duyuldu! Başkan Erdoğan’ın çağrısı dünyada yankılandı! İşte Rusya Ukrayna savaşında tansiyonu düşüren tarihi görüşme

DÜNYAYI HEYECANLANDIRDI
Liderlerinizin talimatları doğrultusunda yürüttüğünüz müzakere süreci barışa dair ümitleri yeşertmiş, tüm dünyayı heyecanlandırmıştır. Görüşmeleri bu kapsamda canı gönülden destekliyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösteriyorsunuz. Bu nedenle sizleri ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, komşunuz ve dostunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor.