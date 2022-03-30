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Haberler Galeri MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

Okullarda ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ayının gelmesiyle birlikte öğrencileri ara tatil heyecanı sardı. Nisan ayı içerisinde yapılacak olan ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 12:48
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MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

Okullarda ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla bekeldiği ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika olarak duyurduğu ara tatil takvimi için araştırmalar hız kazandı. Okullardaki bu yıl yapılacak tatiller ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor? İşte haberin detayları...

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MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN? 2022

2021-2022 ikinci dönem ara tatil 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

LGS KILAVUZU ERİŞİME AÇILDI

2022 LGS başvuruları 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak. 2021-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, LGS başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezi olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak.

LGS KILAVUZU 2022 İÇİN TIKLAYIN...

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MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 LGS, 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.