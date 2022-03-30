MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?

Okullarda ara tatil ne zaman? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin heyecanla bekeldiği ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika olarak duyurduğu ara tatil takvimi için araştırmalar hız kazandı. Okullardaki bu yıl yapılacak tatiller ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor? İşte haberin detayları...