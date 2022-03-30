HaberlerGaleriMEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
MEB son dakika açıkladı: Okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor?
Okullarda ara tatil ne zaman yapılacak? Nisan ayının gelmesiyle birlikte öğrencileri ara tatil heyecanı sardı. Nisan ayı içerisinde yapılacak olan ara tatil, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, okullarda ara tatil ne zaman? 2022 ilkokul, ortaokul, lise nisan ara tatili ayın kaçında başlıyor? İşte cevaplar...