Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? 15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

15 MAYIS SEÇİM TATİLİ VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Bilindiği üzere, öğrencilerin Mayıs ayında üç tatilleri olacak. Bunlardan biri geride bıraktığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili. Diğerleri ise seçim tatili ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.