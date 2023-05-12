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Haberler Galeri Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? 15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? 15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

"15-19 Mayıs arası okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 15-16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında okullara 1 hafta ara verilip verilmeyeceği merak konusu oluyordu. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğrenciyi ilgilendiren konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. . Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirilecek mi? İşte MEB son dakika açıklamaları!

Giriş Tarihi: 12.05.2023 19:32
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15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

"15-19 Mayıs arası okullar tatil mi?" sorusu binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekilli seçimlerine sayılı günler kala, okulların kaç gün tatil olacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Peki, Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirilecek mi? İşte, MEB son duyurular 2023!

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15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mayıs'ta okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Özer, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

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15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

15 MAYIS SEÇİM TATİLİ VE 19 MAYIS TATİLİ BİRLEŞTİ Mİ?

Bilindiği üzere, öğrencilerin Mayıs ayında üç tatilleri olacak. Bunlardan biri geride bıraktığımız 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili. Diğerleri ise seçim tatili ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı.

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15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

Seçimin ertesi günü için 'tatil' ilanı yayımlandı. Pazartesi günü izinli olan öğrenciler, dört gün derslere devam edecek. Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı cuma gününe denk geliyor.

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15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..

19 Mayıs resmî tatil. Bu sebeple kamu kurumları, üniversiteler, okullar, borsalar, bankalar, noterler ve aile hekimlikleri hizmet vermeyecekler.