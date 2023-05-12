HaberlerGaleriSeçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? 15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..
Seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirildi mi? 15-19 Mayıs arası okullar tatil mi? MEB son açıklamalar! İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine..
"15-19 Mayıs arası okullar tatil mi son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 15-16-17-18-19 Mayıs tarihleri arasında okullara 1 hafta ara verilip verilmeyeceği merak konusu oluyordu. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğrenciyi ilgilendiren konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. . Peki, 15 Mayıs okullar tatil mi? 15 Mayıs seçim ve 19 Mayıs tatili birleştirilecek mi? İşte MEB son dakika açıklamaları!