Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

Bugün fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kararın ardından ilk kısıtlama başladı. En çok merak edilenlerden biri de fırınların çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? İşte haberin detayları...