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Haberler Galeri Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

Bugün fırınlar açık mı? İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kararın ardından ilk kısıtlama başladı. En çok merak edilenlerden biri de fırınların çalışıp çalışmadığı oldu. Peki, bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 09:26
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Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

Bugün fırınlar açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı cumartesi ve pazar günleri ekmek alımı yapılıp yapılamayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda internet üzerinde 'fırınlar açık mı' sorusuna yanıt araştırılıyor. Peki, bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

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Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

SOKAK ARALARINDA EKMEK DAĞITIMI YASAKLANDI

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

5-6 ARALIK MARKETLER AÇIK MI?

Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market ve bakkallar saat 10.00'da açılacak saat 17.00 kapanacak.

Öte yandan manav, kasap ve kuruyemişçiler de 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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Bugün fırınlar açık mı? 5 Aralık Cumartesi sokağa çıkma yasağında ekmek almak serbest mi? O detaya dikkat

HAFTA SONU LOKANTALAR AÇIK MI?

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.